Reformierakonna Haapsalu linnapeakandidaat on 25-aastane Roger Tibari

Reformierakonna Haapsalu piirkonna juhatuse esimees Urmas Koppe selgitas, et on aeg tuua linna juhtimisse värskust ja uusi ideid. “Selleks, et Haapsalu saaks ka päriselt laste- ja noortesõbralikuks linnaks, vajab Haapsalu uut ja energilist linnapead, kellel on positiivne suhtumine ja suur tahtmine arendada linnaelu avatuma kultuuri suunas,” sõnas Koppe.

Linnapeakandidaat Roger Tibari sõnul on Haapsalus ideaalne keskkond nii elamiseks, töötamiseks kui ka puhkamiseks. “Sellega ainuüksi ei saa rahulduda. Meil võib küll olla olemas ideaalne stardiplatvorm, kuid selleks, et iga-aastaselt inimesed tahaksid siia tagasi tulla, pere luua, ettevõtlust ja kogukonda arendada, on vaja linnal endal teha suurt tööd ning olla selle käigus näoga oma elanike suunas,” ütles ta.

Linnapeakandidaat Roger Tibar töötab hetkel Haridus- ja Noorteametis suunajuhina. Lisaks on ta juhtinud Haapsalu Noortevolikogu, Läänemaa Noortekogu, TTÜ Sotsiaalteaduskonna Üliõpilasnõukogu ja noorteühendusi ja osaluskogusid ühendavat katusorganisatsiooni Eesti Noorteühenduste Liitu (ENL).

Roger on oma karjääri jooksul saanud mitmeid tunnustusi: Haapsalu Aasta noor 2012, Läänemaa Aasta Noor 2012, Hea eeskuju preemia 2012. aastal, Aasta noorsootöötaja 2020.

Praegu on Haapsalu linnapea Urmas Sukles, kes kandideeris viimastel kohalike omavalitsuste valimistel Haapsalu ja Ridala valimisliidus HARI. Seetõttu otsustas Reformierakonna juhatus ta erakonnast välja heita.