Reformierakonna fraktsiooni värske juht: loodame poliitilise debati temperatuuri riigikogus vähendada

"Oleme fraktsiooniga töötahet täis ja valmis olema valitsusele konstruktiivseks partneriks, et kõik kokku lepitu ka teoks saaks,” ütles Võrklaev.

Tema hinnangul sündis hea koalitsioonilepe. "Nüüd tuleb meil kiiresti asuda lahendama Eesti ees seisvat kriisi ning anda hoogu protsessidele, mis viivad Eestit tuleviku suunas, nagu rohe- ja digipööre."

Reformierakonna fraktsiooni sooviks on, et riigikogu otsiks keerulistes küsimustes eri osapoolte vahel rohkem konsensust. “Viimased aastad on poliitilise debati temperatuuri Eestis päris kuumaks keeranud. Loodame nii koalitsioonikaaslaseid kui opositsiooni ühistesse aruteludesse kaasates seda jälle madalamaks saada, et Eesti inimesed ei peaks poliitikas toimuva pärast nii palju muretsema, vaid saaksid rohkem elu paremaks muutvaid otsuseid,” märkis ta.