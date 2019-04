Reformierakonna fraktsioon valis juhtideks Kaja Kallase, Keit Pentus-Rosimannuse ja Arto Aasa

"Meil on fraktsioonis suurepärane tasakaal riigikogu töös kogenud inimestest ning uutest tulijatest, kes on täis tahtmist ja töötahet. Meie 34 saadikut on jõud, millega kõik erakonnad peavad arvestama," ütles Kallas.

"Reformierakonna fraktsioon saab riigikogus olema konstruktiivne, aga terav ja jõuline. Me nõuame mistahes valitsuselt Eesti inimeste vabaduste ja põhiseaduse kaitsmist," sõnas Pentus-Rosimannus. "Nõuame reaalseid reforme selleks, et valmistada Eesti ette toimetulekuks demograafiliste, keskkonna- ja julgeolekuprobleemidega. Ja pühendumist läänelikele väärtustele ning lääneliitluse tugevdamisele. Ennustan, et tulevad väga töised aastad," lisas ta.