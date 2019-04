Reformierakonna esinumbrid europarlamendi valimistel on Ansip ja Rõivas

Nimekirjas suuri üllatusi pole, eesotsas on endised peaministrid Andrus Ansip ning Taavi Rõivas. Kolmas on Urmas Paet. Erakonna esimees Kaja Kallas ise ei kandideeri.

"Et Eestile olulisi väärtuseid Euroopas kaitsta, on ülioluline saata Euroopa parlamenti inimesed, kellel on head sidemed ja kogemusi Eesti huvide edendamisel. Seetõttu on mul hea meel, et meie nimekirja juhivad endine peaminister ja Euroopa komisjoni asepresident Andrus Ansip, endine peaminister Taavi Rõivas ning pikaaegne välisminister ja Euroopa parlamendi saadik Urmas Paet," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Reformierakond kinnitab Euroopa valimiste programmi sel reedel toimuval erakonna volikogul.

Nimekiri:

Andrus Ansip

Taavi Rõivas

Urmas Paet

Maris Lauri

Kalle Palling

Yoko Alender

Vilja Toomast

Airis Meier

Hanno Pevkur