Reformierakondlastest sõpruskonna liikmed lahkuvad ükshaaval poliitikast

Möödunud aasta 8. augustil Eesti Päevalehe nädalalõpulisas LP avalikustas riigikogulane Kalle Palling, et tõmbub tagasi Eesti tipp-poliitikast ning lahkub riigikogust. Tema otsus oli osalt ootamatu, kuid kui vaadata seda koos temaga koos poliitikuteed alustanud teiste reformierakondlaste hiljutiste otsustega, asetub Pallingu samm ühte pilti teiste tuntud reformierakondlastega.

Poliitilise karjääri kõige kõrgemas tipus käis ära Taavi Rõivas, kes jõudis kaks aastat ja kaheksa kuud valitsust juhtida, kuniks pidi 2016. aasta hilissügisel Stenbocki maja võtmed Jüri Ratasele üle andma. Sealt edasi tegutses ta riigikogu aseesimehena, kust pidi lahkuma pärast 2017. aasta oktoobris lahvatanud ahistamisskandaali. Täna on ta riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees, kuid teatas, et asub uuest aastast tööle erasektoris.

Rõivas nimetas oma uue tegevussuunana Eesti ettevõtete rahvusvahelisele areenile aitamist ning välisinvesteeringute Eestisse toomist. Järgmise aasta alguses liitub Rõivas isejuhtivaid autosid tootva Auve Tech meeskonnaga, samuti on plaanis koostöö mitme rahvusvahelise konsultatsiooniettevõtte ja investeerimisfondiga.

Siiani on poliitikasse jäänud erakonna fraktsiooni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus, kes on ka Joala klubi asutajaliige. Tema on jõudnud olla minister kahel korral, juhtides esmalt keskkonnaministeeriumi ning siis välisministeeriumi. Ta abiellus 2012. aastal teise Joala klubi asutajaliikme Rain Rosimannusega, keda on nimetatud Reformierakonna halliks kardinaliks ning kellel on kahtlemata olnud erakonnas suur mõju. Rain Rosimannus on olnud mitme riigikogu koosseisu liige, kuid praegu ei paista tema poliitiline tegevus avalikult silma.