Reformierakondlased: Jüri Ratas peab selgitama, miks tema valitsused kulutasid rohkem, kui eelarve lubab

“Riigikogus vastu võetud eelarve on küll plaan ja võib olla ebatäpne, aga valitsusel on kohustus seda järgida. Kui midagi läheb valesti, tuleb asju kohendada ning vajadusel pöörduda Riigikogu poole. Riigikontrollil ja ka meil Riigikogus on kujunenud veendumus, et Jüri Ratase kaks valitsust pole seda teinud,” ütles Riigikogus saadikute nimel arupärimise üle andnud rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri.

Arupärimises kirjutavad reformierakondlased, et Riigikontrolli eile avaldatud „Ülevaade rahandusprognoosi ja -seirega seotud riskidest riigi eelarvepoliitikas“ osutab, et aastatel 2017-2019 oli tegelik majanduskasv oluliselt suurem eelarve koostamise aluseks olnud prognoositud majanduskasvust.

See annaks reformierakondlaste hinnangul põhjust eeldada kinnitatud eelarvest paremat tulemust nii tulude kui ka kulude poolel, on tegelikult eelarve puudujääk olnud prognoositust suurem.

Riigikontrolli hinnangul on üheks põhjuseks eelarvekulude puudulik seire, märgitakse arupärimises.