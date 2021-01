Reformierakondlased esitasid muudatusettepaneku abielureferendumile: kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui see kuuluks Venemaa koosseisu?

"Riigikogu menetlusse on kolm Reformierakonna liiget, Laaneots, Kruuse ja Jaanson, esitanud Riigikogu otsuse eelnõu viia Eestis läbi rahvahääletus Eesti Vabariigi liitmise kohta Venemaaga. Selle ettepaneku esitamisega on need Riigikogu liikmed rikkunud Riigikogu liikme ametivannet," kirjutab Reinsalu ühismeedias.

"Minu selge veendumuse kohaselt ei saa Riigikogu sisuliselt seda muudatusettepanekut arutada, ilma et seda ka formaalselt menetlevad (ning muuhulgas isegi vastu hääletavad) Riigikogu liikmed ei rikuks oma ametivannet." Reinsalu hindab otsuse eelnõud ühteaegu küüniliseks ja arulagedaks, avaldab imestust läbivas suurtähes kirjutades.

"Eile kutsusin ettepanekut teinud ja oma ametivannet rikkunud Riigikogu liikmeid oma ettepanekut vaikselt tagasi võtma. Küsisin täna järgi, seda ei ole paraku juhtunud, olgu siis argusest või ülbusest. See seab Riigikogu väga tõsisesse ja kriitilisse seisu. Jätame kõrvale abielu rahvahääletuse, räägime MEIE VABARIIGIST. Minu sõnum on selge: SEE ettepanek ei tohi minna Riigikogu komisjonis ega täiskogus hääletusele. See on mõeldamatu," kurjustab Reinsalu.

Tema arvates puudub ühtlasi parlamendil nii formaalne kui ka moraalne pädevus selle ettepaneku arutamiseks.