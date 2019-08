Reformierakondlane Kalle Palling lahkub poliitikast

„Aimasin juba 2016. aasta sügisel, et midagi minus toimub. Pärast toonaseid suuri väljakutseid – opositsiooni jäämine, sellega leppimine, sisemised lõputa vaidlused mitte selle üle, kes on Liivimaa kõvem ratsutaja, vaid kes peaks olema... Kõik see viib sädeme kustumiseni ja läbipõlemiseni. Omal ajal Reformierakonnas selliseid asju märgati, viimastel aastatel enam mitte. Aga see pidev ühiskondlik ootus, et ikka kogu aeg paremini, kõrgemale, kaugemale, et elu peab minema paremaks ja kui mul on midagi hästi, siis homme peaks olema veel paremini – see annab läbipõlemise algmaterjali veelgi juurde. Nii et jah, minu jaoks algas see protsess 2016. aasta lõpus. Mul on kahju, et ma ei tahtnud leida ja otsida abi, et aru saada, mis minuga päriselt toimub. Kogu aeg justkui häiris midagi, aga samas ei suutnud ühtegi otsust päris lõpuni teha. Selle aasta kevadel sain lõplikult aru, et see nii on, ja praegu tegelen tõsiselt sellega, et kõigest targema ja tugevamana välja tulla. Sellega on otseselt seotud ka poliitikast lahkumise otsus. Ma pean vahetama keskkonda ja mitte sellepärast, et kuskil mujal oleks lihtsam ja kergem. Aga vähemalt on see selge uue lehekülje pööramine ja seetõttu möödapääsmatu,” lisas ta.

Kuigi Palling lahkub Riigikogust, on ta otsustanud siiski jätkata Reformierakonna liikmena ja jääda ametisse Harku volikogu esimehena.

