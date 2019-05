Reformierakond valmistub Mart Helme umbusaldamiseks

"Nende kahe nädala jooksul, mis valitsus on ametis olnud, on siseminister jõudnud teha Eesti riigi usaldusväärsusele tohutu kahju. Sellist inimest ei saa usaldada siseministri ja asepeaministrina," selgitas Kallas.

Otsustasime fraktsiooni koosolekul, et alustame siseminister Helme umbusaldusavalduse kokkupanemist ja allkirjade kogumist, sest ei saa lubada jätkuvat kahju, mis siseminister oma tegevusega teeb. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 16, 2019

Fraktsiooni juht lisas, et nad otsivad umbusaldusavaldusele toetust kõigi riigikogu liikmete seast.

Siseminister Mart Helme on lähiajal silma paistnud vastuoluliste ütlustega, mis on leidnud kõlapinda ka välismeedias. Suurt vastukaja sai Helme avaldus, et president Kersti Kaljulaid, kes lahkus vägivallakahtlusega Marti Kuusiku ametivande andmise ajal riigikogu saalist, käitus nagu emotsionaalselt ülesköetud naine.

Samuti tekitas nii Eestis kui ka välismeedias küsimusi EKRE saadikute kohtumine parempopulistidega, eesotsas Prantsusmaa parempopulistide liidri Marine Le Peniga.

Helme, kes on teravalt kritiseerinud ajakirjandust, võttis sel nädalal sõna ka ERR-i USA väliskorrespondendi Maria-Ann Rohemäe osas, öeldes, et ajakirjanik on "kaks ja pool aastat valetanud ja petnud". Rahvusringhääling mõistis Helme laimava avalduse avalikult hukka.