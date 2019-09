Reformierakond teeks ülemineku eestikeelsele õppele ära kolme aastaga, koalitsioon jätaks selle üldse tegemata

Vastukaaluks Reformierakonna algatatud eelnõule võib lugeda Keskerakonna, EKRE ja Isamaa fraktsioon eelnõu "eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks", mis algatati 9. septembril.

Ainsa eestikeelset haridust puudutava punktina võib välja tuua ehk punkti number 2. Selles seisab, et "Töötame välja eestikeelse hariduse arendamise plaani, mis voimaldab lastel jätkata oma õpinguid eesti keeles. Alustame alusharidusest, mis tagab piisava keeleoskuse jätkata õpinguid järgmistel haridustasemetel ja elukestvas õppes. Tagada igakulgsed vöimalused eesti keelt õppida ja kasutada formaalses ja mitteformaalses hariduses."

Tegemist on punktiga, mis jätab koalitsioonile igas mõttes palju mänguruumi ja võimaldab täielikult eestikeelsele õppele üleminekut sisuluselt lõputult edasi lükata. See on eelkõige Keskerakonna huvi, millega EKRE ja Isamaa on ilmselgelt leppinud.

Ka keskerakondlasest Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles intervjuus Vilja Kiislerile, et tuleb luua võimalusi eesti keelt õppida, aga see ei tähenda, et vene kool kui institutsioon peaks kaduma. Tema sõnul peab igas vene koolis olema tagatud eesti keele õpe, kuid vene kool saab vabalt olla ühise haridussüsteemi osa.