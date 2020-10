Reformierakond teeb parlamendile ettepaneku Reitelmann ERRi nõukogust tagasi kutsuda

"Rahvusringhäälingu töötajaid sügavalt solvavale kõnepruugile ei saa olla mingit õigustust. Eriti šokeeriv on see aga olukorras, kui vaid loetud tunnid varem on valitsuserakonnad alla kirjutanud avaldusele, millega lubatakse Eesti inimeste solvamisest hoiduda," märkis Purga.

"On kujuteldamatu, et selline isik jätkab tööd ERRi esindusorganis. Pole võimalik, et Eesti kultuuri jaoks hindamatut rolli mängiv organisatsioon saaks niimoodi edasi töötada. Kutsun kõiki Riigikogu saadikuid näitama oma meelsust ja toetama Reitelmanni tagasikutsumist," sõnas ta.

ERRi juhatus mõistab Reitelmanni öeldu hukka

ERRi juhatuse esimees Erik Roose kirjutas pöördumises rahvusringhäälingu töötajatele, et sellised sõnad ning väljenduslaad ei sobi kellelegi, eriti aga ERRi nõukogu liikmele. Kuigi postitus ise on nüüdseks kustutatud, ei tähenda see Roose sõnul, nagu seda ei olekski olnud.

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann kinnitas täna pärastlõunal Delfile, et kavatseb teha EKRE esimehele Martin Helmele ettepaneku kutsuda Reitelmann tagasi ERR-i nõukogust.

Eile õhtul kirjutas Reitelmann ühismeediasse postituse, kus nimetas "Ringvaate" saatejuhte sodomiitideks. Eesti Keele Instituudi kohaselt on sodomiit loomapilastaja. Reitelmann eemaldas küll postituse täna hommikul kella 10 paiku, kuid enne jõudis postitust jagada poolsada Facebooki kasutajat, sealhulgas mitu EKRE ametlikku sotsiaalmeedia lehte.