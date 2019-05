Reformierakond tahab perearstiteenuse Tallinnas muuta õhtuti ja nädalavahetustel kättesaadavaks

Volikogus eelnõu tutvustanud Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal ütles, et nende plaani eesmärk on parandada arstiabi kättesaadavust, et inimesed saaksid kogu Tallinnas mugavalt arsti juurde. "Kõik ei saa tööajal alati arstile minna ja vahel jäetakse seetõttu käimata."

Ta lisas, et nii inimesele kui ka ühiskonnale tervikuna on see kehvade tagajärgedega olukord. "Järgneb kas hiljem erakorralise meditsiini osakonda pöördumine või veel halvem, tervisehäda süveneb."

Väite näitlikustamiseks tõi Michal välja, et ülemöödunud aastal oli erakorralise meditsiini osakonda (EMO) pöördumistel 49% puhul tegu terviseprobleemidega, mille puhul oleks patsienti võinud aidata perearst. 65% EMOsse pöördujatest tõid välja, et ei saanud õigel ajal perearstile või ei soovinud erinevatel põhjustel sinna pöörduda. "Samas EMO ülekoormatus, sest inimesed on sunnitud seal lahendama kergemaid muresid, kulutab aega juhtumitel, kus inimestel on päriselt kiire või ohtlik situatsioon," ütles Michal.

Seetõttu tuleb linnavalitsusel tema sõnul asuda läbirääkimistesse haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajatega ning kaasata ka Eesti Perearstide Seltsi esindajad, et linnaosades oleks tööpäeva õhtuti tagatud üks valveperearstiteenust pakkuv vastuvõtt, mis töötaks kuni kella 22ni. Lisaks peaks nädalavahetustel võimaldama ülelinnalist valveperearstiteenust.