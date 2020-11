Reformierakond pole Mailis Repsi umbusaldamist arutanud. Kaja Kallas: kui EKRE vastava avalduse teeb, tuleme kaasa

Mart Helme rääkis, et umbusalduse korral Mailis Repsi vastu oleks EKRE fraktsioonil võimatu Mailis Repsi toetada. Kas Reformierakond plaanib Mailis Repsi umbusaldada?



Esiteks tuleb seda lugeda täpselt nii, nagu ta seda öelnud on. See, et ta ütleb, et on võimatu Mailis Repsi toetada, tähendab seda, et nad jätavad lihtsalt hääletamata, kui see umbusaldus tuleb, mis tähendab, et umbusaldus ei lähe igal juhul läbi, sest selleks on vaja 51 häält.

See on EKREle väga mugav viis sellest välja manööverdada oma valijate ees, justkui öeldes, et aga me ju seda ei toetanud umbusaldusel, aga tegelikult ei ole neil mingit soovi mingit muutust esile kutsuda.