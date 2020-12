Reformierakond plaanib kasutada abielureferendumi ärahoidmiseks veel üht nippi. Põlluaas: see on nende õigus

Reformierakonna juht Kaja Kallas rääkis Eesti Päevalehele erakonna plaanist viia fraktsiooni liige Valdo Randpere üle väliskomisjonist põhiseaduskomisjoni. Sellise manöövri tagajärjel oleks koalitsioonil ja opositsioonil abielureferendumiga tegelevas põhiseaduskomisjonis inimesi võrdselt - viis ja viis.

Selline liigutus teeks komisjonil otsusteni jõudmise keerukamaks. Kallas ütles, et andis riigikogu juhatusele vastava taotluse sisse täna.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles Delfile, et kuigi tema seda taotlust veel näinud ega kinnitanud pole, on tegu formaalsusega ning juhatusel pole plaani hakata taotluse kinnitamisega venitama.

"Fraktsioonidel on vaba voli tõsta oma liikmeid ühest komisjonist teise," ütles Põlluaas. "See on nende õigus."

Sama tõdes riigikogu aseesimees ja Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder, kes enda poolt taotluse ka täna pärastlõunal ära kinnitas.

Eeldusel, et opositsioon homseks abielureferendumi eelnõule tuhandeid muudatusettepanekuid teeb, peab põhiseaduskomisjon lähiajal hakkama ettepanekuid läbi töötama. Abielureferendumi teekonnast riigikogus ja võimalikest takistustest loe lähemalt siit.