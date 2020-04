Reformierakond palub presidendil jätta päästeseaduse kobareelnõud väljakuulutamata: see annab põhjendamatu juurdepääsu terviseandmetele

Kirjas seisab, et juba käivitunud kriisiinfoliinile 1247 tagantjärele seadusliku aluse loomine on igati vajalik, ent täiesti põhjendamatu on kriisiinfoliini valdavalt vabatahtlikest töötajatele juurdepääsu võimaldamine isikute terviseandmetele, teatas erakond pressiteate vahendusel.

Kirjas juhitakse tähelepanu, et info saamiseks pakutakse üliliberaalne vorm: piisab vaid helistamisest, kahe nime ja isikukoodi ütlemisest, võimalikust seosest eriolukorraga. Kes iganes saab võimaluse küsida delikaatseid isikuandmeid kelle kohta iganes.

"Riigikogu heakskiidu saanud vastav säte õõnestab tervise infosüsteemi usaldusväärsust, ei arvesta isiku sooviga, kellele ta soovib oma terviseandmeid edastada, selleks puudub igasugune sisuline vajadus tänases eriolukorras ja olulisim: see on vastuolus Euroopa Isikuandmete kaitse üldmäärusega riivates olulisel määral inimeeste põhiõigusi, mistõttu palume väga põhjalikult kaaluda Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 SE) väljakuulutamata jätmist," märgitakse kirjas.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!