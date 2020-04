Reformierakond ootab valitsuselt väljumisstrateegiale kuupäevi ja selgemat majandusplaani

„Leiame, et strateegia avalikult esitatud versioon tuleb muuta oluliselt konkreetsemaks ning anda avalikkusele selgem arusaam, milliste muutustega pandeemiat kirjeldavate mõõdikute tulemustes kaasneb ühe või teise piirangu leevenemine või tugevnemine. Soovime, et väljumisstrateegiat saaks kasutada teekaardina ühiskonna normaalsusesse naasmisel,“ öeldakse muudatusettepanekute seletuskirjas.

Kokku soovitab Reformierakonna fraktsioon täiendada strateegiat kümnes punktis. Konkreetsemaks tahetakse muuta majandusmõõdikuid, täiendada kava Eesti-Soome ja Eesti-Läti piiri avamise tegevusplaaniga ning vastata küsimustele, kuidas valmistub riik järgmiseks viirusepuhanguks ning milliseid majandusmeetmeid rakendatakse majanduskriisist väljumisel.

Samuti soovitab Reformierakonna fraktsioon lisada strateegiasse kriteeriumid, millest lähtudes kompenseeritakse eriolukorra mõjud otseselt puudutatud sektoritele ja piirkondadele.

„Eesti inimesed ootavad eriolukorra juhtidelt selget ülevaadet ja põhjendusi, mille nimel tuleb pingutada ja eriolukorra karme piiranguid taluda. Mida hägusemad on eriolukorra juhtide sõnumid, seda tõenäolisem on, et inimesed muudavad oma käitumist ning toimub ühiskonna kontrollimatu ja iseeneslik avanemine. Mõistagi on selline lahendus potentsiaalselt ohtlikum kui läbimõeldud ja koordineeritud lähenemine,“ märgib seletuskiri.

Valitsus avalikustas “COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia” kolmapäeva õhtul ning palus Riigikogu fraktsioonidelt sellele täiendusi 27. aprilli hommikul kella 9ks.