Reformierakond on ülekaalukalt soosituim partei, EKRE kerkis teiseks

Võttes aluseks kolme uuringufirma Norstat Eesti, Turu-uuringute AS-i ja Kantar Emori viimased veebruarikuised küsitlused, oli aritmeetilise koondkeskmisena kõige populaarsem erakond Reformierakond 30 protsendiga.

Kuu varem jaanuaris oli Reformierakonna koondkeskmine toetus 28 protsenti ja mullu detsembris 26 protsenti. Ehk võimule tulek tõstis Kaja Kallase juhitava erakonna toetust.

Alates veebruarist on teisel kohal Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kelle koondkeskmine toetus oli veebruaris 20 protsenti. Jaanuaris oli see 16 ja detsembris 15 protsenti. Ehk vaatamata valitsusvahetusega opositsiooni langemisele on EKRE-l õnnestunud oma toetust tõsta.

Kolmandale kohale langes Keskerakond koondkeskmise toetusega 18 protsenti. Kuu varem oli Keskerakonna koondkeskmine toetus 20 ja mullu detsembris 21 protsenti.

Eesti 200 koondkeskmine toetus oli veebruaris sarnaselt jaanuarile 15 prostenti. Mullu detsembris enne valitsusvahetust oli Eesti 200 koondkeskmine toetus aegade kõrgeim ehk 18 protsenti.