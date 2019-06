Reformierakond langetaks jõudsalt pigem õlle-, mitte viinaaktsiisi

Sõerdi sõnul on piirikaubanduse tõrjumine väga keeruline ja nõuab optimaalsete aktsiisimäärade paikapanekut. “Koalitsiooni eelnõus jääb õllektsiisi määra vahe võrreldes Lätiga liiga suureks, et piirikaubandus taanduks. Kange alkoholi aktsiis langeb aga Läti riigi määrade tasemele. Kui Lätis toimub järgmisel aastal varem kavandatud iga-aastane mõõdukas aktsiisitõus, jääb Eesti määr sellest isegi madalamaks. See tähendab, et õlle puhul jääb piirikaubandus alles, kange alkoholi phul aga kaotab Eesti aktsiisitulu,” selgitas Sõerd.