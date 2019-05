Reformierakond kutsus riigikogus kokku lähisuhtevägivalla ohvrite toetusrühma, töösse kaasati ka Peeter Ernits

Toetusrühma kutsus kokku ka eelmises koosseisus samanimelist rühma vedanud Reformierakonna fraktsiooni ning sotsiaalkomisjoni liige Liina Kersna, kelle sõnul on lähisuhtevägivalla ohvrite toetamisel tehtud viimase nelja aastaga oluline arenguhüpe. „Kui neli aastat tagasi sõltusid naiste varjupaigad iga-aastasest projektitoetusest, siis täna on meil kõigis maakondades pikaaegsete lepingutega professionaalsed naiste tugikeskused, kes pakuvad ohvritele nii psühholoogilist kui ka juriidilist nõu,“ ütles toetusrühma esimeheks valitud Kersna, kelle sõnul ei ole kunagi varem olnud naiste tugikeskuste eelarve nii suur kui sel aastal. „Neli aastat tagasi ehk 2015. aastal suunas riik naiste tugikeskustele 500 000 eurot, sel aastal juba ühe miljoni. See on olnud kiire areng, kuid arvestades kui palju on tegelikult ohvreid, kes tänaseni ei ole abi küsinud, ei saa me selle miljoniga pikas perspektiivis leppida,“ lisas Kersna.

Kersna tõi välja ka vajaduse tegutseda selle nimel, et kõik vägivallas kasvanud lapsed, hoolimata sellest, kas on algatatud kriminaalmenetlus või ei, saaksid riigi poolt psühholoogilist abi. „On suur tõenäosus, et kui me ei tegele täna vägivallatraumadega lastega, siis me oleme sunnitud nendega tegelema aastate pärast kui neist väikestest inimestest on kasvanud kas uued ohvrid või vägivallatseja. Ja siis on see riigile juba oluliselt kallim,“ ütles Kersna.