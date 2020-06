Reformierakond kaalub Jüri Ratta umbusaldamist Keskerakonnale annetatud 50 000 euro tõttu

Keskerakond teatas eile, et tagastab aasta alguses saadud 50 000 euro suuruse annetuse, kuna meedias on ilmunud liiga palju spekulatsioone.

Eesti Ekspress kirjutas, kuidas Keskerakond proovib avalikkust veenda, et Jana-Helen Juhaste annetas neile 50 000 eurot isiklikku raha.

Siiski tuvastas Eesti Ekspress salapärase raha allikana hoopis vastuolulise Tallinna ettevõtja ja Juhaste ekskaasa Martin Künnapi, kellel on ärihuvid ühes Tallinna kurikuulsamas kinnisvaraprojektis ning kes ootab linnalt suurt vastutulekut.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles ERRile, et Keskerakond vassib annetuse puhul selgitusi andes. Riigikogu opositsioonierakondade hinnangul peaks peaminister Jüri Ratas võtma selle tõttu poliitilise vastutuse.

"Annetus tehti jaanuaris, ühtegi küsimust ei küsitud, isegi peasekretär ütles, et nad ei näe mingit põhjust selle inimesega ühendust võtta. Aprillis, kui kõik said teada sellest annetusest ja erakondade järelevalve komisjon (ERJK) hakkas selle kohta küsimusi küsima, siis hakkasid need asjad kerima ja tuldi välja eelnõuga erakondade järelevalve komisjon sootuks ära kaotada. /.../ Kui peaminister ei suuda oma rahvale tõtt rääkida, siis ta peaks astuma tagasi," rääkis Kallas.

"Järgmine nädal peaks minu teada tulema ka prokuratuuri vastavad käigud ja eks me siis otsustame, aga me kindlasti ei välista ka umbusaldust," lisas ta.

ERJK ootab prokuratuuri seisukohta kuriteoteatele, milles komisjon kahtlustab suurannetuse puhul tankisti kasutamist.