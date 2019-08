Reformierakond ja sotsid umbusaldusavalduses: Jüri Ratas on peaministri ameti jaoks nõrk ja ebakompetentne

Valitsusliidu poliitikute väljaütlemised on kahjustanud Eesti mainet strateegiliste rahvusvaheliste partnerite ees ning Jüri Ratas on olnud võimetu seda jätkuvat maine kahjustamist ära hoidma ning veel vähem lõpetama. Jüri Ratase valitsuse tegevus võib rahvusvaheliselt viia Eesti ohtlikusse isolatsiooni. Eelmisel nädal teatavaks saanud Mart ja Martin Helme õigusvastane katse vabastada ametist politsei-ja piirivalveameti peadirektor on seni räigeim näide poliitilisest tippametnike tagakiusamisest ja kestvast korralagedusest Jüri Ratase valitsuses. Sisejulgeolekus valitsev usalduskriis ei ole saanud lahendust ning Mart ja Martin Helme pole vabandanud ei politsei- ja piirivalveameti juhi, valitsuse ega ka ühiskonna ees.

Jüri Ratas ei vabastanud peaministrina pärast asjaolude selgumist Mart ega Martin Helmet oma ametist. Samuti ei järgnenud sellisele õigusvastasele tegevusele muid sanktsioone. Sellega loob Jüri Ratas poliitilist kultuuri, kus ministri tagasiastumise ainsaks põhjenduseks on kriminaaluurimine. See näitab, et ta ei suuda peaministrina hinnata olukorra tõsidust ning kaitsta riigiametnike sõltumatust. Siit ei saa Eesti edasi minna, nagu midagi poleks juhtunud. Eesti valitsust juhib peaminister, kes on korduvalt näidanud, et tema sõna valitsuses ei maksa ning ta ei suuda ministreid ohjeldada isegi siis, kui nad astuvad üle õigusriigi ja parlamentaarse demokraatia põhimõtetest. Lugematud vabandused ning paljud ikka ja jälle tühjaks osutunud lubadused olukorda parandada näitavad selgelt, et peaministri ameti jaoks on Jüri Ratas nõrk ja ebakompetentne.

Kõike eeltoodut arvesse võttes on selge, et Jüri Ratas ei mõista peaministri ametiga kaasnevat vastutust. Seetõttu on möödapääsmatu peaminister Jüri Ratase umbusaldamine.