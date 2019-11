Reformierakond ja sotsid nõuavad Mart Järviku tagasiastumist

"Seekord on lugu tõsine, sest ministri nõustajal on selge huvide konflikt ja riik peab sekkuma lausa kriminaalmenetlusega. Üks on selge - ei maaeluminister ega tema nõunik ei seisa selles loos riigi huvide eest, vaid tegelevad rahvakeeles öelduna sahkerdamisega," teatas Kallas.

"Sisuliselt takistab minister oma nõunikuga õigusemõistmist, kui ta ei anna volitustele allkirju, et PRIA saaks Arumäe kaitsealuste kohtuasju ajada. Minister Järvik on juba kuid teadlik huvide konfliktist, kuid pole oma nõunikuga töösuhet lõpetanud. Võttes arvesse ka Mart Järviku äärmiselt kahtlast tegutsemist listeeriabakteri skandaalis, siis ei ole kahtlust, et selline minister ei saa ametis jätkata," teatas ta.

"Reformierakond annab EKRE-le esmaspäevani aega, et kutsuda ametist tagasi maaeluminister Mart Järvik. Me ei pöördu teadlikult Jüri Ratase poole, sest sisulisi otsuseid teeb valitsuses perekond Helme. Juhul kui esmaspäevaks pole maaeluminister ametist lahkunud algatame riigikogus allkirjade kogumise, et avaldada talle umbusaldusust," lubas Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar kutsub smauti Järvikut tagasi astuma.

"Tegemist oleks tänase valitsuse esimese tõsiseltvõetava sammuga, mis Eesti maaelu edasi viib. Sotsiaaldemokraatide silmis kaotas Järvik igasuguses usalduse, kui ta järjekindlalt valetas ja vassis listeeriaskandaalis," ütles Saar.

"Täna said avalikuks tema uued patud, mis näitasid, et Järvik ei teeni Eesti riigi ja rahva huve, vaid on igati soosinud oma nõuniku korruptsiooniohtlikku tegevust, mis on viinud kriminaalasja algatamiseni," ütles Saar.