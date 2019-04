Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid avaldasid valitsuse moodustamise alused

“President Kersti Kaljulaid tegi mulle eelmisel reedel ettepaneku valitsuse moodustamiseks. Põhiseaduse järgi tuleb mul esineda Riigikogule ettekandega valitsuse moodustamise alustest, mida teen esmaspäeval. Neidsamu põhimõtteid, millest meie valitsus lähtuks, see dokument kirjeldabki,” selgitas Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhi Jevgeni Ossinovski sõnul on Eesti ühiskond teinud viimase ligi kolmekümne aasta jooksul läbi tohutu arengu ning selle eelduseks on olnud vaba ühiskond ja kuulumine Euroopa väärtusruumi. "Kõik ei ole ühisest edust piisavalt osa saanud, aga see ei tähenda, et peame üksteist vaenama ja ühiskonnana endasse sulguma. Küll peab uus valitsus olema ambitsioonikas ja tulevikkuvaatav, sest tänastest otsustest sõltub meie käekäik mitte ainult nüüd ja praegu, vaid ka kümnendite pärast," ütles Ossinovski.

“Esmaspäeval on igal riigikogu saadikul võimalus võtta seisukoht ja otsustada, kas Eestit viivad edasi väärtused, millele IKE valitsus tugineb, või meie pakutud põhimõtted. Iga saadik on oma mandaadis vaba. Igal saadikul on nädalavahetusel aega oma valijate ja südametunnistusega aru pidada, mida üks või teine otsus Eesti tulevikule kaasa toob,” lõpetas Kaja Kallas.

Opositsionääride valitsemise põhialuste dokumendis on välja toodud kuus põhilist valdkonda: majandus, riigivalitsemine, haridus, kultuur, keskkond ja sotsiaalkaitse.

Reaalsus on aga see, et koalitsioonilepingu on allkirjastanud Keskerakond, EKRE ja Isamaa, seega Kallase ettepanek hääletatakse suure tõenäosusega maha.