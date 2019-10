Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid andsid riigikogu menetlusse pensionisüsteemi parandava eelnõu

Eelnõu järgi muudetakse II samba jäik väljamaksete süsteem paindlikumaks, taastatakse II ja III samba väljamaksete maksustamine algsel kujul ning parandatakse inimeste informeeritust nende pensioniõigustest ja väljamaksete võimalustest.

"Praeguse pensionikorralduse kujundamisel 17 aastat tagasi oli keskne eesmärk leevendada elanikkonna vananemisega kaasnevat survet pensionite rahastamiseks. Kogumispensionil, ehk II ja III sambal on selles kandev roll. Seepärast seisame me kindlalt II samba vabatahtlikuks tegemise vastu," ütles eelnõu riigikogu juhatusele üle andnud Andres Sutt.

Sutt meenutas, et ükski erakond peale Isamaa ei küsinud valimistel mandaati pensionisüsteemi teise samba lammutamiseks, sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja Keskerakond aga lubasid teist sammast kaitsta.

"See eelnõu seisab tänaste ja tulevaste pensionäride huvide eest. Selle eest, et me saaksime järgmisele põlvkonnale anda üle toimiva pensionisüsteemi, mitte tühja pensionikassa, võlakoorma ja kõrgemad maksud," lõpetas Sutt.