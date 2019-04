Reformierakond ja SDE nõuavad peaministrilt Marti Kuusiku ministriametist vabastamist

“Võttes arvesse eile ilmsiks tulnud vägivallakahtlusi ning ka varasemaid seaduserikkumisi, oleme seisukohal, et minister Marti Kuusik ei sobi vastutusrikkasse valitsuse liikme ametisse. Juba praegu on avalikkuses piisavalt andmeid, mis seavad kahtluse alla Marti Kuusiku usaldusväärsuse valitsuse liikmena. Kuuludes valitsuse julgeolekukomisjoni ning vastutades riiklike infosüsteemide turvalisuse eest, puutub Marti Kuusik ametiülesannete täitmisel kokku suures ulatuses salastatud teabega. Ilmnenud vägivallakahtlused võivad muuta Marti Kuusiku šantažeeritavaks, mis on tõsiseks ohuks Eesti julgeolekule,” seisab fraktsioonide esimeeste avalduses.

“Olete öelnud, et kui Kuusiku suhtes ilmsiks tulnud kahtlustusel on alust, siis ei ole tal valitsuses kohta. Kindlasti nõustute meiega, et avalikkus eeldab õigustatult valitsuse liikmelt vastamist kõrgendatud eetilistele normidele. Meie hinnangul ei ole kriminaalmenetluse tulemus käesoleval juhul piisav mõõdupuu Marti Kuusiku ministrisobivuse hindamisel. Lähisuhtevägivald on üks varjatuimaid vägivalla liike. Just seetõttu puuduvad tihtipeale ka tõendid ja tunnistajad. Veelgi keerulisemaks teeb aga tõe välja selgitamise asjaolu, et kahtluse alla on langenud valitsuse töös osalev inimene. Hoolimata kriminaalasja tulemusest on juba täna saanud uue valitsuse maine ja usaldusväärsus oluliselt kahjustatud,” lisasidd fraktsioonide esimehed.