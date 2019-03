Reformierakond ei ole veel lusikat nurka visanud - EKREIKE liitu üritatakse ära hoida viimse hetkeni

Tihedalt koalitsioonikõnelusi pidavate Keskerakonna ja Isamaaga pole juhatuse tasandil Reformierakonnale veenmisruumi jäetud, mistap on oravatel aega plaani pidada üksnes sotsidega. Seega on näiteks leitud aega, et tulla homme esimest korda kokku uue fraktsiooniga, ehkki mööndakse, et kogunemine on mitteametlik, kuna valimistulemuste väljakuulutamiseni läheb veel aega.

Ent niisama käed rüppes oravad ei istu. Reformierakonna juhatuse liige ja ka kiiresti ammendunud koalitsioonikõneluste delegatsiooni kuulunud Arto Aas selgitas Delfile, et tegemist on erakondlastel küllaga ja eelkõige selles suunas, et viimse hetkeni leida Isamaa ja Keskerakonna ridadest inimesi, kes kolmikliidu vastu oleksid.

"Suhtleme nii palju kui võimalik kõikidega, et uurida, kuidas neil läheb ja selgitada neile paremat alternatiivi," ütles Aas Delfile. Et juhtkonna tasandil neil läbirääkimisi Isamaa ja Keskerakonnaga ei toimu, on siiski tihe suhtlus nende fraktsioonide liikmetega, sest kummaski fraktsioonis ikkagi üheselt EKREIKE liitu ei toetata.

Aasa sõnul on veel vara öelda, kes ja kui paljud on Reformierakonna alternatiivi poolt, et erakondade juhid on väga selge sihi võtnud, kuid liikmed ülemäära õnnelikud ei ole. "Ikka ülimalt problemaatiline valitsus, mis sündima hakkab. Ülevoolavaid emotsioone või head tunnet seal täna inimestel ei ole, aga muidugi läbirääkimised meil edasi käivad," ütles Aas.