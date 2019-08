Reform ja sotsid sihivad Ratase umbusaldamiseks esmaspäeva

Reformierakond otsustas laupäevasel juhatuse koosolekul, et kutsub Elmar Vaheri ebaseadusliku kohalt kangutamise katsega seoses kokku riigikogu erakorralise istungi, kus kavatsetakse esitada umbusaldusavaldus peaminister Jüri Ratase vastu.

Esialgu oli jutt võimalikust erakorralisest istungist ehk isegi selle nädala lõpus, kuid nüüd sihitakse Delfi andmeil riigikogu võimalikku kogunemist tuleval esmaspäeval.

Avaldust plaanitakse koostöös sotsidega, kellega viimistletakse teksti ja kogutakse sellele riigikogu liikmete allkirju. Plaani kohaselt peaks erakorralist istungit nõudva avaldusega välja tuldama homme.

Kõige lihtsam asja käik on see, et umbusalduse avaldamise eelnõu esitatakse, peaminister nõuab selle kohest hääletamist ja koalitsioon paneb kiiresti oma häältega asja paika.

Kuid, kui võimuliit peaks tahtma, siis on võimalik asja ka venitada. Seaduse järgi saab riigikogu erakorraline istung toimuda vaid vähemalt 51 saadiku kohalolekul. Seega saaks koalitsioon opositsiooni algatatud istungit mitte toimuda lasta, kui selle saadikud lihtsalt kohale ei ilmu.

Võimalus on ka peenemalt opositsiooni torpedeerida. Saab küll erakorralise istungi avada, kuid enne umbusalduse avalduse esitamist nõuda kohaloleku kontrolli. Kui siis ei registreeri end kohale 51 saadikut, lõppeb istung ja punkti arutelu kohe.