"Meeleavalduse eesmärgiks on näidata avalikku erimeelsust, mis on suunatud Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele, mis omakorda kohustab maskide kandmist," seisab ettevõtmise ühismeedialehel.

Irja Lutsar: ka mina ei poolda kohustust, aga meeleavaldus on vastutustundetu

"Ma ei ole maskide kohustust pooldanud. Olen alati pooldanud, et inimesed, tulge kaasa, paneme maskid ette," selgitas Lutsar, et tema eelistab soovituslikku suunitlust. Siiski soovitab ta meeleavaldusele mitte minna ja mõelda järele, mille see kaasa võib tuua.