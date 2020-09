Rebase tapnud vallatöötaja vabatahtlikult ei lahku. Vald otsib võimalusi töölepingu peatamiseks.

Möödunud nädala alguses tappis Kärdla haldusjuht Toomas Vannas haamriga linnas rebase. Politsei alustas juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlust.

Eesti Ekspress avaldas eile Vannase selgituse vahejuhtumi kohta.

Kärdla osavalla vanema Lauri Preimanni sõnul lubas Vannas möödunud reedel töölt lahkumise avalduse esitada. Praeguseks on Vannas ümber otsustanud.

„Teisipäeval selgus, et töötaja on võtnud advokaadi ja on otsustanud lahkumisavaldust mitte esitada,“ ütles Preimann. Vannas rääkis ka Eesti Ekspressile, et on palganud vandeadvokaat Robert Sarve.

Preimanni sõnul tegi vald nüüd Vannasele ettepaneku peatada tööleping kriminaalmenetluse tulemuste selgumiseni.

„Otsime lahendust ja toetume selles politsei menetlusele,“ ütles Preimann.