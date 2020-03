Ravimiamet lükkab ümber müüdi: ibuprofeen ei süvenda koroonaviiruse nähte ega raskenda haiguse kulgu

Hiina meedias räägitakse aga palju ka sellest, et koroonaviirust saab ravida ravimtaimedega.

Tartu ülikooli farmaatsiainstituudi juhataja, farmakognoosia professori Ain Raali sõnul pole ravimtaimedest koroonaviiruse ega laiemalt viirushaiguste vastu aga abi. “Kui me räägime juba organismis võimutsevast viirusest, siis taimset vahendit, mis viirust pärsiks, ei teata. Taimedel on toime vähestele viirustele,” ütles Raal. “Kui oled juba haigestunud, siis ravimtaimedest ainus, millest on teadaolevalt leevendust, on siilkübar ehk punane päevakübar. See on ainus ravimtaim, millel on inimuuringutega tõendatud toime, et see vähendab haigestumise riski viiruslikesse haigustesse ja kui inimene juba on haigestunud ning sümptomaatika välja kujunenud, aitab leevendada sümptomeid ja kiirendada tervenemist,” ütles professor.

Seejuures on oluline teada, et siilkübarast ei maksa ise kodus teed või viinatõmmist teha, vaid tuleks osta tinktuuri apteegist. “Toimeained on spetsiifilised ja eeldavad tööstuslikku töötlemist,” lisas Raal.

Tervise hoidmisel on taimedest rohkem kasu.“Siin on taimedel võimalus teha koostööd tervisliku eluviisi momentidega ja suurendada lootust terve püsida,” ütles ta.

Näiteks pärnaõie ja nurmenuku teed võib juua nii terve kui haigena. Haigena on vaja palju vedelikku tarvitada ja ravimtee sobib hästi, sest lisaks viirusjääkide organismist väljaviimisele annab see ka lisaväärtuse. Näiteks nurmenukul ja kibuvitsaviljade tõmmis sisaldavad märkimisväärselt palju C-vitamiini.

Koroonaviiruse ravis on rahvasuus levimas ka jutt, et tasuks juua pikalt keedetud ingveritõmmist. Professor Raal selles erilist kasu ei näe. “On kirjeldatud hulgaliselt juhtumeid, kus ingver aitab kõrge palavikuga kulgevate haiguste korral koos muude ravimitega palavikku langetada, kuid otsest viirusevastast toimet sel pole,” sõnas ta.

Hiina püüab koroonaviirusega võidelda oma rahvameditsiini abil, kuid selle efektiivsus pole tõendatud.

Hiinas Wuhanisse kahe nädalaga püstitatud kiirhaiglas koosnes patsientide ravi kaks korda päevas antavast Hiina meditsiini ravimsupist. “Kopse puhastav ja organismist mürke välja viiv supp” sisaldas 20 erinevat taime, peamiselt efedrat, kaneeli ja lagritsat.

Selle segu – ja laiemalt Hiina meditsiini – raviomadused pole tõestatud, kirjutab CNN. Teadlased pingutavad Covid-19-le ravi ja vaktsiini leidmise nimel, aga seni on Hiina valitsus otsustanud kasutada traditsioonilist Hiina rahvameditsiini, kuigi tõendatud ravitoimet sel pole. Hiina statistika kohaselt sai rohkem kui 85% sealsetest haigestunutest ehk enam kui 60 000 inimest kaasaegse viirusvastase ravi kõrval ka traditsioonilise rahvameditsiini ravimeid.