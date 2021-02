Ravimiamet: Koroona antikehade kokteil ei piisavalt efektiivne, et saavutada läbimurret võitluses koroonaga

Eesti ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs kommenteeris monokloonsete ravimite ehk nn koroona antikehade kokteili kasutamise võimalust Eestis, öeldes, et ravimiamet andis oma seisukoha jaanuari alguses ja neil ei ole sellele vastuväiteid, kui arstid peavad kasutamist põhjendatuks, logistiliselt teostatavaks.

See tähendab, et ravimit vajavad patsiendid leitakse piisavalt varakult üles ja neile saab ravimit ohutus kohas veeni manustada, ja ravimit on võimalik hankida.

"Ennekõike võiks seda vajada COVID-19-st tingitud haiguse raske kulu kõrge riskiga inimesed, kes on veel vaktsineerimata või keda mingil põhjusel ei saa vaktsineerida ja kes on hiljuti nakatunud," märkis Irs.

Kas nn antikehade kokteil on aga imeravim ja suudab haiglad koroonahaigetest tühjendada? "Haiglad tühjenevad, kui me suudame võimalikult palju eakaid vaktsineerida," märkis Irs. "Praeguste monokloonsete antikehade manustamise ajaaken on liiga kitsas ja efektiivsus liiga madal, et neil selline mõju oleks."

Itaalia riiklik ravimiagentuur (AIFA) andis veebruari algul Euroopa ravimiameti (EMA) nõusolekut ootamata rohelise tule monoklonaalsete antikehade kasutamiseks COVID-19 patsientide ravis. Võimaliku imeravimi uus tulek pälvib Euroopas suurt tähelepanu.

Tegemist on sama ravimiga, mida manustati USA ekspresident Donald Trumpile vaid mõned päevad pärast tema tõsist haigestumist koroonaviirusega mullu sügisel.

Tõsi, viroloogid püüdsid toona ülemaailmset entusiasmi imeravimi osas leevendada: monoklonaalsed antikehad blokeerivad küll viiruse tungimise inimkehasse, kuid see ravi on kättesaadav vaid neile, kel on võimalik välja käia miljon dollarit. Arutelud COVID-19 imelise ravimi üle sellega ka päädisid: see, mis on võimalik Trumpile, ei ole võimalik keskmise ameeriklase või eurooplase jaoks.

Itaalia ravimiameti peadirektor Nicola Magrini tuli aga mõne päeva eest välja pommuudisega, teatades, et valitsus on loonud spetsiaalse fondi monoklonaalsete antikehade tootmiseks. "Meil on juurdepääs juba kümnetele tuhandetele patsientidele," ütles Magrini.