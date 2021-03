Ravimiamet alustas pärast vaktsineerimist surnud mehe juhtumi täpsemate ajaolude selgitamist

Pärast AstraZeneca vaktsiini tekkis mehel tugev peavalu ja palavik, mille kestus ei ole meile teada. Kümme päeva pärast vaktsineerimist tekkis mehel raske terviserike, mis vajas haiglaravi. Täna teavitas Ida-Tallinna keskhaigla arst ravimiametit mehe surmast.

"Avaldan sügavat kaastunnet lähedastele. Koostöös raviarsti ja ekspertidega täpsustame juhtunu asjaolusid," lausub Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

"Praegu käib Eestis laialdane eesliinitöötajate vaktsineerimine, jätkame vaktsiinide, nende toime ja kõrvaltoimete kohta info jagamist. Oluline on teada, et pärast vaktsineerimist tuleb oma tervist jälgida ja kui kõrvaltoimed ei leevene 3-4 päevaga või need on väga häirivad, tuleb kindlasti ühendust võtta arstiga," lisas Raudsepp.

AstraZeneca vaktsiini on kasutatud sadadel tuhandetel inimestel ja ravimiohutusjärelevalve pole näidanud ohusignaale, millele ei viidanud ka kliiniliste uuringute andmed.

Esmaspäeva hommiku seisuga on Eestis COVID-19 vaktsiinidoose tehtud 112 807 ja vaktsiinidega seoses on Ravimiametile saadetud 1209 kõrvaltoime teatist (1 protsent vaktsiinidoosidest), neist 698 teatist Comirnaty, 13 teatist Moderna ja 426 teatist AstraZeneca vaktsiini kohta.

Sihtrühmad ja vaktsineeritute hulk, keda kolme vaktsiiniga vaktsineeritakse, on erinevad, mis võib tähendada ka erinevat teatiste üldarvus ja aktiivsust kõrvaltoimetest teatamisel. Eeltoodud numbrite põhjal vaktsiine omavahel võrrelda ei saa.

AstraZeneca koroonavaktsiini on Euroopa Ravimiametis põhjalikult hinnatud ja on kinnitatud selle ohutust ja tõhusust ning vastavust kvaliteedistandarditele. Tingimustega müügiluba tähendab, et tootja on kohustatud pärast müügiloa saamist edastama kahe aasta jooksul täiendavaid andmeid nii ravimi ohutuse, efektiivsuse kui kvaliteedi kohta. Euroopa ravimiamet jätkab andmete kogumist ja hindamist.

