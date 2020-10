Ravimatult haige Janno Puusepp: Kuidas sulle, Haigekassa, veel tõestada, et ravitoite on vaja?

Avaldame Puusepa ühismeediasse posititatud pöördumise täismahus.

Täna ma tahaksin rääkida Sinuga, Haigekassa!

Kui me kunagi alustasime Janno Puusepa Fondiga, siis paljuski tuli tõuge sellest, et mu hea sõbranna ja tsüstilise fibroosi mõttes kolleeg juhtus mulle reetma, kui palju tal Nutridrinkide ja sonditoidu peale ühes kuus raha kulub.

Ta polnud väga kurtja tüüp. Nii ei teadnud mina ja tema kaaslased ülikoolist ning korporatsioonist, et tal oli tervis nii drastiliselt kehvaks läinud, et ta ei suuda enam kaalu hoida. Tal kulus raha üürile, tavatoidule, sonditoidule, tarvikutele ja veel lisaks suukaudsetele Nutridrinkidele. Ainuüksi toidule läks tal üle viiesaja euro kuus. See oli ravi osa. See oli vajalik. Eluks vajalik.

Esimene tellimus Nutridrinki oli mõeldud Marile ja ta oli selle üle õnnelik. Fondi moodustamise, tellimuse esitamise ja kättesaamise ajal Mari pidi haiglasse minema. Leppisime kokku, et kui ta haiglast välja saab, siis toon ära.See saadetis jäigi Mari ootama, sest minu ja paljude teiste sõber ning eeskuju lahkus meie seast varsti pärast seda kokkulepet. Seepärast on mul praegu, aastaid hiljem fondi asutamisest, kurb lugeda väga heast ja vajalikust artiklist haigekassa kuiva ja elukauget vastust. See ei üllata enam, aga samas üllatab ka.

Arstid, lapsevanemad, toitumisarstid ja patsiendid teavad, kui eluks vajalik on see väike potsikuke!

Kui palju see aitab! Ma võin täiesti, käsi südamel, vanduda, et aitab. Aga ei!

Nii, Haigekassa! Kuula nüüd. Siin on see kuiv statistika, mis teile meeldib. Haigekassa tegemata tööd on teinud Eesti inimesed, kes on aasta algusest peale annetanud ca 9000 eurot. Väljamakseid, mida võiks teha Haigekassa, on olnud ca 12 000 euro eest. Suureks abiks on olnud Jane Paberiti ülihelde 2019. aasta alguses tehtud annetus, millest on veel pisku järel.

Oleme aidanud 18 tsüstilise fibroosi patsienti (ravitoidud ja ühte neist sonditoidu omaosaluse katmisel), 10 ALS patsienti (sonditoidu omaosalus ja ravitoitude regulaarne tarne, aspiraatorid ja nende tarvikute soetamine ja teenuste eest tasumisel). Fondi bilansis on 6 aspiraatorit, mis on praegu ALS-i patsientide kasutuses. Veel saavad abi 4 muud haruldast diagnoosi (ravitoit, invatarvikute rendi omaosalus). Fond on tegelenud kogemusnõustamisega: 4 uut ALSi patsienti ja kõiki tsüstilise fibroosi patsiente. (Sest ma olen üks vanematest tsüstikutest, ja kus saan, seal ikka aitan).