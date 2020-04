Ravim nimega remdesivir - kas oleme koroonavõitluses astunud sammukese edasi?

Koroonaviirusega võitlev USA ravimifirma Gilead Sciences on näidanud tõotavaid tulemusi, mis puutub koroonapatsientide haigustunnuste leevendamisse. Bloomberg kirjutab, et Gilead'i ravimikatsetus tõstab lootusi, et esimene toimiv viirusevastane ravim on silmapiiril.

Edusammud kahel kolmandikul patsientidest

New England Journal of Medicine'is avaldatud raport näitab, et nii USA-s, Euroopas kui ka Kanadas jälgimise all olnud hingamistuge vajavad patsiendid kogesid sümptomite leevenemist.

Ravim, mida koroonahaigetele manustati, kannab nime remdesivir. Kaheksateist päeva möödudes ravikuuri algusest läks seisund paremaks kuuekümne kaheksal protsendil patsientidest. Kolmekümnest hingamisabi saanud haigetest vabanesid selleks ajaks vajadusest mehhaanilise ventilatsiooni järele.

Pea pooled katsealustest patsientidest lasti lõpuks haiglaravilt vabadusse, samas kolmteist protsenti katsejänestest surid. Suremus oli kõrgeim nende seas, kes vajasid ellujäämiseks ventilaatorit.

Leidub skeptikuid

Raporti kirjutanud autorid on märkinud, et antud katse pole kindlasti andnud alust lõplikutele järeldustele joone alla tõmbamiseks. Küll aga toonitatakse, et remdesiviri manustamine patsientidele on andnud koroonavastases võitluses killukese rohkem lootust.

Siiski on nii mõnedki teadlased avaldanud ravitulemuste suhtes skeptilist seisakut, pidades raporti andmestikku "tõlgendamatuks": kuigi leidub mõningaid tõendeid ravimi tõhususest, pole teada, kuidas oleks patsientide ravikuur kulgenud ilma remdesivirita.

Ravimi testimine jätkub nii USA-s kui ka Hiinas ning täiendavaid järeldusi oodatakse juba lähinädalatel.

Odav luua

Kui ravim hinnatakse edaspidi ohutuks ning efektiivseks, peaks ühe ravikorra jaoks kuluva ravimi hind kukkuma 9 dollari kanti. Üleüldiselt arvatakse, et koroonaviiruse vastased ravimid peaksid olema oma hinna poolest pigem odavapoolsed - võimalik, et isegi 1 dollar ühe ravikorra eest.

Suuremalt jaolt on teadlased ja arstid remdesiviri suhtes positiivselt meelestatud - ravim on edukalt tegutsenud teiste koroonaviiruste vastu. Kuidas remdesivir võitleb COVID-19-ga, saab selgeks ilmselt juba lähinädalate jooksul.