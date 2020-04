Ravijuht: kui võimalik, viige oma lähedane hooldekodust koju

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane ning kriisikomisjoni juht ja vallavanem Madis Kallas tegid täna sotsiaalmeedia vahendusel otselülituse ning vastasid vallaelanike küsimustele.

Edward Laane nentis, et hooldekodud on tõsine teema üle maailma. “Nii meie kui Südamekodus on olnud positiivsed testid ja neid tuleb kordustestimisel juurde. Muhu, Pärsima ja Kihelkonna on olnud negatiivsed,” rääkis Laane. “Kui lugeda maailma kirjandust, siis üldine soovitus on, et kui on võimalik võtta inimene koju hooldekodust ning teda ise hooldada ja valvata, siis antud olukorras oleks see mõistlikum.”

Laane sõnul tuleb hooldekodudel väga valvsalt silma peal hoida ning neid, kes hetkel on ka negatiivsed, kordustestida. “Meie soovitus oleks, kui vähegi võimalik, hooldekodusid korduvalt testida ja vaadata kuidas see situatsioon seal areneb,” ütles Laane. Ta pani veel kord südamele, et kes ise on terve ning kellel on praeguses olukorras võimalik negatiivse testi andnud lähedane hooldekodust koju tuua, seda teha. “See on tegelikult kõige ohutum,” ütles Laane.

Vallavanem Madis Kallas rääkis, et korduvalt on küsitud, kuidas see virus on nii massiliselt (Saaremaal-K.A.) levinud. “Kinnitan, nagu olen seda teinud viimase kuu, hetkel keskendume kogu staabiga 100% kriisi lahendamisele ja kõik see, mis puudutab järgmisi samme - võimalike järelduste tegemist, vastutuse võtmist jne, selle juurde tullakse tagasi kohe peale seda, kui kriisi epitsenter on ületatud ja me näeme, et olukord Saaremaal on läinud stabiilsemaks. Praegu me seda öelda ei saa, sest hospitaliseeritute arv ei lange. Sestap võtame kõike tõsiselt,” ütles Kallas.

Kuressaare haiglas on täna hommikuse seisuga 58 patsienti, hospitaliseeriti 3 uut patsienti. Suri üks patsient, kelleks oli 75. aastane kaasuvate haigustega naine. Ööpäevaga tuli juurde 9 uut positiivset proovi. Kokku on Saaremaal andnud positiivse proovi 488 inimest. Haigla töötajatest on koroonaviiruse diagnoosi saanud kokku tänaseks (kõigi nädalate peale) 81 inimest.

Edward Laane kinnitas, et seni on haigla viiruse tõttu töölt eemal olnud inimestele leidnud asendaja. “Mandrilt on meile appi tulnud 70 inimest,” viitas Laane.