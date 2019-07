Rävala puiestee pikendamise eesmärk on parendada ühistranspordiliiklust

Rävala puiestee pikendamise variante on mitu, ütles Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuk. Ühe plaani kohaselt saaksid teed kokku pärast muusikaakadeemiat, teise plaani järgi kohe pärast Kentmanni tänavat.

Rävala puiestee pikendamise peamine tähtsus on Fjuki sõnul ühistranspordiliikluse parandamine. See aitaks ka Estonia puiestee ja Liivalaia tänava haaramist, et sealsed liiklejad ühistransporti lihtsamini kasutada saaks, rääkis Ignar Fjuk. Hea ligipääs ühistranspordile aitaks muuta selle liiklejate seas eelistatuks ning soosiks ka rohkemat jalgsi, rulaga või jalg- ja tõukeratastega liikumist.

Rävala puiestee pikendamine on üks kolmest suurest ehitustööst, mida linnavalitus plaanib lähiaastatel läbi viia.