Raul Rebane: oleks hea, kui Kersti Kaljulaid ei saaks OECD-sse. Tal on erinevalt paljudest selgroogu, seda on Eestiski vaja

Viimaseil päevil ühiskonda ärevil hoidnud valitsuskriisile reageeris president Kersti Kaljulaid asjakohase mõtteselgusega: "Selliste seisukohtadega minister ei sobi Eesti Vabariigi valitsusse. Eesti inimesed väärivad paremat. Arutasin seda ka täna hommikul peaministriga, kellele oma seisukoha edastasin," teatas Kaljulaid.

"See valu, mida sellised väljaütlemised on pōhjustanud kõikidele Eesti inimestele, kellele tōeline Eesti Vabariik ja tema põhiseadus on kallid, kellele kaasinimeste heaolu läheb korda ja kes on alati lootnud, et meie enda valitsused, olgu nad mistahes parteidest koos, on jäägitult ustavad Eestile, teeb haiget ka mulle."

President reageeris siseministri väljaütlemistele Deutsche Welle eetris. Mäletatavasti soovitas minister seal homoseksuaalidel Eestist lahkuda, kolida Rootsi, kus neisse viisakamalt suhtutakse.

Raul Rebane kirjutas Edasis, et läinud nädalavahetusel õppis ühiskond nii mõndagi.

"Ehk saadi lõpuks aru, kui absurdne on seisukoht, et kui Helmed midagi räägivad, ärge pange tähele. Kui iseseisva riigi minister ütleb seisukohti, mis on põhiseaduse, eetika ja moraali vastu, siis tuleb neid kajastada ja see ei ole nende reklaam. See on meedia kohustus," viitas kommunikatsiooniekspert mitme ajakirjaniku peamiselt ERR-i veergudel väljendatud soovitusele jätta MArt Helme väljaütlemised nüüd ja edaspidi tähelepanuta.