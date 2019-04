Raudsaar sõnavabadusest: poliitikud ja ajakirjanikud, võtame sammu tagasi

Viimasel ajal on aina rohkem päevakorras sõnavabaduse ja vaba pressi küsimus. Ajakirjanik, õppejõud ja Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) tegevdirektor Mart Raudsaar tõdeb, et sõnavabadus on miski, mille säilimise nimel peab kogu aeg tööd tegema, ent praegu peaks ühiskond pidurit tõmbama.

"Ma arvan, et kõik peaksid sammu tagasi võtma. Oleme pisut nagu hullumaja palatisse sattunud selle teema käsitlemisel. Üks solvumine järgneb teisele. Nii poliitikud kui ajakirjanikud - võtame sammu tagasi, et tagada kodurahu," ütleb Raudsaar.

Ta ütleb, et rääkides kahe liberaalse maailmavaatega ajakirjaniku - Vilja Kiisleri ja Ahto Lobjaka - ametist ühel või teisel põhjusel lahkumisest, on pigem tegu halbade asjaolude kokkusattumisega. "Toimetusel on õigus valida oma töötajaid, see on selge, aga praegusel ajal oli pigem tegu juhtumiga, kus personalipoliitika on sattunud halba konteksti."

Raudsaar märgib, et ära tuleks oodata põhjalikud selgitused toimetuste poolt, ent rõhutas taas, et toimetustel on vaba voli otsustada oma töötajate üle.