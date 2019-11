Rattaringluse rattad said alla talverehvid, aastaringselt siiski velodega vurada ei saa

Homsest on Tartu rattaringluse tavaratastel all talverehvid ja need jäävad ringlusse ka talvekuudel. Elektrirattad jäävad sõitjate kasutusse kuni ööpäevaringsete miinuskraadide saabumiseni.