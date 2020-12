Ratase esimene koroonatest oli negatiivne, peaminister jääb järgmise nädalani isolatsiooni

Peaminister Jüri Ratas sai eile Ida-Virumaad väisates teada, et puutus kolmapäeval kokku koroonaviirusesse nakatunud inimesega ning jäi kohe isolatsiooni.

Peaminister teatas täna hommikul ühismeedias, et tema testi tulemus on negatiivne ning enesetunne väga hea.

"Vastavalt Terviseameti juhistele jään isolatsiooni kuni 10. päeva testi tulemus on negatiivne. See selgub tuleval laupäeval," kirjutas Ratas. "Vahepeal teen kaugtööd ja mõistagi järgin kõiki juhiseid, mida Terviseamet on andnud COVID-19 haige lähikontaktsele. Hoidke ennast ja teisi ka teie, head sõbrad!"

„Minu COVID-19 testi tulemus on negatiivne ja enesetunne on väga hea. Vastavalt terviseameti juhistele jään isolatsiooni kuni järgmise testi tulemus on taas negatiivne. See selgub tuleval laupäeval. Vahepealsel ajal teen kaugtööd ja mõistagi järgin muid juhiseid, mida terviseamet on andnud COVID-19 haige lähikontaktsele,“ sõnas peaminister Jüri Ratas.

Valitsuse kehtestatud karantiininõuete järgi peavad koroonaviirusesse haigestunud isikuga lähikontaktis olnud inimesed jääma koju eneseisolatsiooni.

Lähikontaktne võib, kui tal ei esine haigussümptomeid ja ta võtab kasutusele kõik meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, hankida kodu lähedalt endale igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku, kui see muul viisil ei ole võimalik. Ka võib lähikontaktne, kui tal ei esine haigussümptomeid ja ta täielikult väldib teiste isikutega kontakti, viibida õues (pargis, metsas jm).

Täiendava erandina võib haigussümptomiteta lähikontaktne oma elu- või viibimiskohast lahkuda, kui ta on tervishoiutöötaja või avalikku ülesannet täitev inimene, kes täidab tööandja otsusel edasilükkamatuid tööülesandeid. Elukohast võib lahkuda ka elu ja tervist ohustava hädajuhtumi korral või politseiametniku ja tervishoiutöötaja korraldusel.

Terviseamet soovitab lähikontaktsetel pesta regulaarselt käsi, vältida kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist ning samuti tuulutada regulaarselt ruume.