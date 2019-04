Ratas vene emakeelega ministrite puudumist uues valitsuses: loodan, et need ajad on möödas, kui räägime eesti- ja venekeelsetest valijatest

"Ma loodan väga, et Eestis on möödas need ajad, kus rääkisime, et meil on ainult venekeelsed või ainult eestikeelsed valijad. Keskerakonnale on tähtis, et esindataks eri rahvaste huve, sealhulgas eri emakeelega inimeste huve," ütles Ratas telekanaline ETV+ antud intervjuus.

Ta lisas, et rõõmustab selle üle, et Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart on Tallinna linnapea. "Seetõttu pole lähenemine, kus inimesi eristatakse emakeele järgi, kõige õigem. Keskerakonnal on väga tugev parlamendifraktsioon, kus töötab palju venekeelseid inimesi."