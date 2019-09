Ratas transpordiettevõtjatele: kliimamuutustega kohanemine pakub nii väljakutseid kui võimalusi

Peaministri sõnul on transpordi valdkond energeetika ja tööstuse kõrval üks peamiseid välisõhu saastajaid. „Vaadates seniseid arenguid võin julgelt öelda, et ilma teadlike muutusteta jätkub Eesti transpordisektori emissioonide kasv. Olen kindel, et järgnevate aastate jooksul muutub transpordivaldkond ja –poliitika väga palju,“ toonitas Ratas Tallinnas toimuval kliimaneutraalse transpordi foorumil.

Süsinikuheitme vähendamiseks transpordis näeb Ratas mitmeid võimalusi. „Suurimat positiivset mõju avaldaks Eestis seniste arvutuste kohaselt riigisisese kaubaveo suunamine raudteele, Rail Balticu valmisehitamine, elektriautode kasutuselevõtu soodustamine, trammiliikluse arendamine ning bussitranspordi üleviimine biometaanile ja elektrile,“ tõi Ratas näiteks. Peaministri hinnangul võib ka digilahenduste suurem kasutuselevõtt aidata kaasa transpordisektori efektiivsemaks muutmisele ning kasvuhoonegaaside vähendamisele.

Peaministri sõnul on kliimaneutraalse majanduseni jõudmine paljuski ka poliitiline valik. Mitme süsinikuheidet vähendava investeeringuga, nagu uute reisirongide kasutuselevõtt või raudtee elektrifitseerimine, on valitsus tema sõnul juba algust teinud.

„Viimaste aastate jooksul on toimunud suuri muutusi meie inimeste mõtlemises ja eelistustes ning see sunnib ka transpordiettevõtjaid mõtlema oma ärimudelite jätkusuutlikkuse peale. Meil ei maksa loota kliimamuutustest tulenevate trendide muutumist, seepärast tuleb kõigil kohaneda ning enda jaoks parimad võimalused üles leida. See aitab meil püsida ülemaailmses konkurentsis ning globaalseid muutusi juhtides neist enim võita,“ rõhutas Ratas.