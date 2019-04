Ratas teatas valitsuse tagasiastumisest

Jüri Ratase valitsus astus ametisse 2016. aasta 23. novembril ning on tänaseks ametis olnud 863 päeva.

Oma tegevusprogrammi kinnitas valitsus 28. detsembril 2016 aastal. See lähtus koalitsioonilepingu punktidest ning suurtest eesmärkidest edendada majanduskasvu, suurendada rahvaarvu, tugevdada julgeolekut ning suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust. Valitsuse tegevusprogrammis oli ajavahemikul detsember 2016 – märts 2019 kokku 395 ülesannet. Nendest oli 1. aprilli seisuga täidetud 93 protsenti ehk 366 ülesannet. Täitmata jäi 29 ülesannet.

Valitsus on oma istungitel tänaseks arutanud kokku 1797 päevakorrapunkti ning kehtestanud 402 määrust ja 876 korraldust. Riigikogule on valitsus esitanud 233 seaduseelnõu ja 36 riigikogu otsuse eelnõu ning andnud arvamuse 107 seadusandja algatatud seaduseelnõu kohta. Kabinetinõupidamisi on toimunud 102 ja neil on arutatud kokku 429 küsimust.

Valitsus peab astuma tagasi riigikogu uue koosseisu kokkuastumisel põhiseaduse § 92 punkti 1 alusel. Tagasiastunud valitsus jätkab oma tegevust ajani, mil uus valitsus on ametisse astunud.