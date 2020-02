Ratas: sotsiaalminister ei pea tagasi astuma, kui osad apteegid jäävad 1. aprillil suletuks

Vastuseks küsimusele, kes vastutab, kui reformi jõustudes jäävad 30-35 asulas apteegid suletuks või on nad küll lahti, aga seal müüakse vaid plaastreid ja kraadikllase, vastas Ratas ERR-ile, et valitsuse tegevuse eest vastutab peaminister.

"See reform pole tulnud lauale tänase valitsuse suure mõttetööna. Sotsiaalministeerium ja selle valdkonna minister peavad hea seisma, aga ka neil on raske, kui riigikogus on esitatud kaks eelnõu ja turuosalised ütlevad, et aga mida me muudame, kui ka seadusandja ise pole otsustanud. Tanel Kiik on saanud oma tööga hästi hakkama," avaldas Ratas sotsiaalministrile toetust ja kinnitas, et Kiik ametit maha panema ei pea.