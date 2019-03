Ratas: poliitikul pole õigust mitte ühtegi ajakirjanikku eetrist maha võtta

Peaministrilt küsiti, kas tema arvates tuleks mõni ajakirjanik eetrist kõrvaldada, kes praegu ERR-is saateid teeb.

"Ma ei näe ühtegi, kes tuleks kõrvaldada ja see ei ole ka poliitikute öelda. Ma lähtun lihtsast põhimõttest, et see on nelja võimu tasakaal," vastas Ratas.

Täna kirjutas Delfi, et EKRE aseesimees Martin Helme, kes on ka ringhäälingunõukogu liige, saatis eile nõukogule kirja, milles nõuab EKRE suhtes kriitiliste ajakirjanike karistamist.