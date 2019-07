Ratas peab Simsonile lisaks veel ühe mehe nime Euroopa Komisjoni pakkuma?

.@vonderleyen tahab uues Komisjonis näha võrdselt mehi ja naisi - riigijuhtidelt oodatakse kahte volinikukandidaati, meest ja naist. @RenewEurope @EU_Commission — Andrus Ansip (@Ansip_EU) July 10, 2019

Urmas Paet kirjutas oma Facebooki lehel: „Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Von der Leyen kinnitas, et soovib kõigilt riikidelt Euroopa Komisjoni voliniku kohale kahte kandidaati - ühte meest ja ühte naist. Et seejärel teha valik. Eesmärk on, et uues Euroopa Komisjonis oleks mehi ja naisi võrdselt.“.‬

„Seega tuleb ka Eesti valitsusel veel üks kandidaat leida,“ tegi Paet järelduse.

Kui von der Leyen sellise nõudmise esitab, seab see keerulisse olukorda Eesti valitsuse, sest peaminister Jüri Ratas on vastavalt koalitsioonileppele juba ametlikult välja öelnud, et Eesti esitab tulevase Komisjoni liikmeks Kadri Simsoni.

Tekib pinge

Teise kandidaadi esitamise nõue ja ebakindlus, kas Simson üldse ametisse saab, tooks Ratasele palju peavalu ja ootamatut ebakindlust tuleviku osas.

Ratas ise andis uudisest ajendatud Delfi küsimuse peale mõista, et teise kandidaadi esitamist pole plaanis. „Eesti jääb vaid Kadri Simsoni kandidatuuri juurde,“ ütles Ratas.

Küsimusele, kas Ratas näeb ühtegi meeskandidaati Simsoni kõrval, kordas Ratas, et kandidaadiks esitatakse Simson.

See võib luua huvitava pinge Euroopa Komisjoni presidendi ja Eesti valitsuse vahel, kui von der Leyen europarlamendi poolt ametisse kinnitatakse.

Üheltpoolt saavad volinike kandidaate esitada vaid liikmesriikide valitused. Teiselt poolt ei pea Komisjoni president neid heaks kiitma, kui tema meelest ei sobi kandidaat meeskonda. Ehk siis selguks kumb jääb peale. Kas Ratas vaid Simsoni kandidatuuri esitades või von der Leyen, kes võib öelda, et kui Eesti ei täida tema nõuet ka üks mees välja pakkuda, siis ei sobi ka ainus esitatud naine.