Ratas nimetab Kallasele tehtud ähvardusi räigeks: sellega pannakse tõsise löögi alla meie inimeste turvatunne

"Eesti ühiskonnas pole mingit kohta sellistele räigetele ähvardustele, millega pannakse tõsise löögi alla meie inimeste turvatunne," kirjutas Ratas Facebookis. "Tunnustan Politsei- ja Piirivalveameti teenistujaid kiire reaktsiooni eest, millega selgitati välja, et tegelik oht Kaja Kallasele saadetud ähvarduste puhul õnneks puudub. Olen veendunud, et PPA võtab iga ähvardust inimese elule täie tõsidusega, et tagada kogu meie ühiskonna turvalisus ning selgitada välja selliste tegude motiivid ja autorid."

Reformierakonna juht Kaja Kallas sai neljapäeval ähvardavad sõnumid, kus tema suunas pillutakse roppusi ja lubatakse ta hävitada. Juhtumit uurib politsei.

Kallasele kirjutati sotsiaalmeedias ja väga robustses sõnastuses. "Usud, et oled tasemel, kus on karistamatuse piir. Me ütleme sulle, et ei ole. Eestis hakkab pea juhtuma ka asju, mida pole kunagi juhtunud. Sina oled nimekirjas prioriteet. Sinu läbi n...d keha ja pildid sellest levivad üle Eesti ja maailma," kirjutati seal. Pikemalt saab lugeda antud artiklist.