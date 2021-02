Ratas: Mailis Reps on poliitilise vastutuse võtnud

Õhtulehe andmetel kahtlustatakse Repsi haridusministeeriumi mitu tuhat eurot maksva kohvimasina endale koju paigaldamises, Horvaatia perereisiks ministeeriumi auto kasutamises koos kütusearvega, ralli MM-etapi ajal Tartu hotellis Pallas perega veedetud majutuse eest 360-eurose arve esitamises ja pere lennupiletite eest üle 1500-eurose hüvitise küsimises ministeeriumilt, vahendab ERR.

Reps esmaspäeval ajakirjanike küsimustele ei vastanud ja vältis meediat.

Küll aga andis oma kommentaari Keskerakonna esimees. "Eks nüüd on menetlus peal ja Mailis kindlasti kaitseb ennast selles. Ta on poliitilise vastutuse võtnud," sõnas Jüri Ratas.

Ratas ei vastanud konkreetselt küsimusele, kas Reps peaks oma praegustelt kohtadelt erakonnas ja riigikogus taanduma.

"Ma arvan, et täna on kahtlustus. Mailis on võtnud poliitilise vastutuse, kui ta ministriametist tuli ära. Me peame ikkagi lähtuma, et Eesti riigis on õigusriik ja süütuse presumptsioon," rääkis Ratas.