Ratas Madisoni soovitusest Suurbritannia EL-ist välja lükata: lähtun EKRE-ga kirja pandust

Sel ajal kui Euroopa liidrid arutasid, kuidas leida Suurbritanniale paras ajapikendus Brexiti sasipuntra lahendamiseks, esines EKRE poliitik Jaak Madison sotsiaalmeedias avaldusega, kus leidis, et mõni Euroopa riik võiks plaanile veto panna ja Ühendkuningriigi juba homme EL-ist välja lükata.

See oli teravas kontrastis peaminister Jüri Ratase seisukohtadega, kes tuli Brüsselisse selge sooviga anda Londonile aega oma koduse sasipuntra lahendamiseks ja sammu seadmiseks. Ratas rõhutas Brüsselis korduvalt, et ei El-i ega Suurbritannia jaoks pole leppeta lahkumine hea ning kumbki pool seda ka ei soovi.

Samal ajal aga avaldas Ratase juhitava Keskerakonnaga võimukoalitsiooni pürgiva EKRE esindaja ja eelmises riigikogus Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimeheks olnud Jaak Madison Facebookis Ratasega risti vastupidise üleskutse.

„Selleks, et Brexitit edasi lükata, peavad seda konsensuslikult toetama kõik Euroopa Liidu riigid. Ma väga loodan, et leidub vähemalt üks riik, kes ei ole sellega nõus. Peab leiduma 27 riigi seast üks, kes pole nõus järjekordse pikendusega ning juba reedel juhtuks see, mille poolt hääletas üle 17 miljoni briti - Euroopa Liidust lahkumine,“ kirjutas Madison.