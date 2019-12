Ratas kutsus Boris Johnsoni öösel sõnumeid vahetades Eestisse külla

„Seda aega tuleb ära kasutada maksimaalselt tõsiselt. 11 kuud saavad olema pingelised, et tulevikusuhe läbi rääkida, aga ma usun, et mõlema poolel on hea tahtmine ja saavutatakse parimad kokkulepped,“ leidis Ratas.

„Suurbritannia peaks saama minu arvates väga eriliseks EL-i partneriks, lähedaseks liitlaseks ja selle nimel me ka kõik pingutame,“ lisas peaminister.

Kuid kohe valimistulemuste järel hakkasid erinevad EL-i riigid ka märku andma, et millised teemad ja valdkonnad on nende jaoks kriitilise tähendusega, mida läbirääkimistel peab ilmtingimata käsitlema ja soodsaid kokkuleppeid leidma.

Ratas ütles Delfile, et ka Eestil on oma valdkonnad, mis on tähtsad. Esimesena nimetas ta majandust, kuid teisena tõi ta välja haridusküsimused.

„Ma alustaksin Eesti kroonijuveelist ehk vaatame PISA tulemusi maailmas ja EL-is, siis Eesti näitas väga kõrgeid saavutusi. Eesti tudeng on olnud väga aktiivne Suurbritannias oma haridustee jätkamisel ja ma väga loodan, et ka siis tagasipöördumisel Eestisse,“ seletas Ratas küsimuse seotust Eestiga. „Seega tegelikult on [meie huvi] hästi konkreetne: kuidas ja mis tingimustel meie tudengid Suurbritannia ülikoolides saavad õppida?“

Lisaks rõhutas valitsusjuht mõistagi ka Eesti julgeolekuhuvisid. „Kolmas teema on meie jaoks julgeolekuteema. Suurbritannia on NATO raamriik, meie väga lähedane liitlane ja hea partner. Meie huvi on kindlasti, et Suurbritannia strateegiline lähedus Balti regioonis, Eestis kindlustuks ja muutuks ainult tugevamaks,“ sõnas Ratas.